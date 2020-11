Op het EK muurklimmen in Moskou heeft Nicolas Collin zich geplaatst voor de finale van de leadcompetitie. Hij werd in de halve finale tweede (op 26). Een plaats bij de top acht volstond. Simon Lorenzi, dertiende, greep naast een finaleticket.

Chloé Caulier zegde dan weer af voor de halve finale bij de vrouwen. Zij verkoos haar knie te sparen voor de kwalificaties van de combinatie, die vrijdag op het programma staan.

Caulier schonk België maandag de zilveren medaille in de bouldercompetitie bij de vrouwen. Vorig weekend startte ze het EK met een veertiende plaats in de speedcompetitie.

Collin eindigde maandag op de vijfde plaats in de bouldercompetitie bij de mannen. Lorenzi strandde in dit onderdeel in de halve finales, hij werd achttiende. In de speedcompetitie finishte Collin als dertiende, Lorenzi als achttiende.

Na een rustdag op donderdag is het vrijdag en zaterdag de beurt aan de combinatieproeven, ook op het programma de komende Olympische Spelen. De twee Europese kampioenen mogen dan naar Tokio. (belga)