Notitieboekjes Darwin wellicht gestolen

Twee vermiste notitieboekjes van Charles Darwin zijn wellicht gestolen uit de universiteit van Cambridge. De politie onderzoekt de zaak. Hun waarde: miljoenen euro’s.

De bibliotheek van de Britse universiteit van Cambridge dacht al twintig jaar dat de boekjes ‘ergens verkeerd gelegd’ waren. Dat zou gebeurd zijn na een foto-opname van het tekstmateriaal, toen er ook werkzaamheden aan het gebouw plaatsvonden. Maar na een grondige zoektocht door de archieven, komen ze in Cambridge nu tot de conclusie dat de boekjes waarschijnlijk gestolen zijn.

De waarde van de boekjes wordt geschat op miljoenen euro’s. In een van de twee boekjes staat de bekende ‘stamboom van het leven’, een eerste schematische voorstelling van hoe de Britse wetenschapper de evolutie en de verbanden tussen de soorten zag in 1837.

De bibliotheek doet een beroep op het brede publiek om inlichtingen over de mogelijke diefstal aan te brengen. De politie werd ingelicht en ook Interpol werd bij de zaak betrokken. Voorlopig zijn er geen sporen.

Jessica Gardner, het huidige hoofd van de instelling, verklaarde in een video ‘dat ze er het hart van in is’ dat de boekjes weg zijn. ‘Maar we gaan de onderste steen bovenhalen om ze terug te vinden,’ voegde ze er gedecideerd aan toe. Dat dergelijke waardevolle objecten toch aan de aandacht kunnen ontsnappen, is misschien minder onbegrijpelijk als je weet dat de universiteitsbibliotheek van Cambridge immens is, ze telt liefst 210 kilometer rekken.

Cambridge kwam dinsdag met de boodschap naar buiten, op Evolution Day. 24 november is de dag waarop Darwin in 1859 zijn baanbrekende On the Origin of Species publiceerde.