EU niet kritisch genoeg bij duurzaamheidsadvies

De Europese ombudsman tikt de Commissie op de vingers. Bij toekenning van een contract aan vermogensbeheerder BlackRock bestond het risico op belangenvermenging.

De Europese ombudsman Emily O’Reilly vindt dat de Europese Commissie voorzichtiger had moeten zijn bij de toekenning van een adviescontract aan de vermogensbeheerder BlackRock. Die mocht raad geven over de manier waarop duurzaamheidscriteria kunnen worden ingevoerd in de regulering van de financiële sector. Maar BlackRock, een van de grootste beleggers ter wereld, bezit zelf veel aandelen van zowel financiële bedrijven als ondernemingen die CO2 uitstoten. Uit onderzoek door de ngo Corporate Europe Observatory (CEO) bleek ook dat BlackRock deelnam aan lobbywerk tegen strenge klimaateisen voor de financiële sector.

‘De Commissie had kritischer moeten reageren’, aldus de ombudsman. Ze vindt dat er alarmbellen hadden moeten afgaan bij een offerte voor het formuleren van beleidsadvies door een bedrijf dat zelf belang heeft bij dat beleid. Twee Europarlementsleden en de organisatie ChangeFinance hadden de zaak bij O’Reilly aangekaart.

Ze vindt niet dat de kwestie ernstig genoeg is om er het stempel wanbeheer (maladministration) op te plakken. De huidige regels zijn niet overtreden. Maar die zijn eigenlijk te zwak, stipt ze aan. Op dit moment zijn de regels niet sterk genoeg om alle mogelijke belangenconflicten te voorkomen. Ze heeft de Commissie gevraagd die regels aan te scherpen.

De Europese Commissie vond dat toekenning van het contract niet problematisch was, omdat de opdracht ‘technisch en analytisch’ van aard was, en dat het maar één van de vele adviezen was die werden ingewonnen. Bovendien had de offerte de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Maar net dat had een belletje moeten doen rinkelen, vindt O’Reilly. Ze vindt dat de Commissie zich had moeten afvragen waarom BlackRock bereid was de opdracht tegen een relatief lage prijs uit te voeren. Ook had de Commissie beter moeten uitzoeken of de Chinese muur die volgens BlackRock tussen de afdeling vermogensbeheer en de afdeling consultancy staat, werkelijk hoog genoeg was.