Lichaam van een vrouw aangetroffen in centrum van Gent

In de Gentse Notarisstraat is woensdagochtend het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen. Het parket is ingelicht.

Het lichaam werd in alle vroegte aangetroffen op de openbare weg. De politie kwam ter plaatse en het parket werd ingelicht. “We kunnen bevestigen dat het om het lichaam van een vrouw gaat, maar haar identiteit is nog niet bekend”, zegt het parket.

Er is een wetsgeneesheer aangesteld en die is ter plaatse, samen met het plaatsdelictteam en het labo. In de loop van de dag wordt meer duidelijkheid verwacht.

Foto: DVH