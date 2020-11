Kevin De Bruyne hoort bij genomineerden voor FIFA Speler van het Jaar, Thibaut Courtois op lijst beste doelmannen

Kevin De Bruyne (Manchester City) is door de Wereldvoetbalbond FIFA opgenomen in een lijst met elf spelers die kans maken op de prijs voor Speler van het Jaar. Bij de doelmannen is Thibaut Courtois (Real Madrid) geselecteerd in een shortlist met zes namen.

De laureaten worden op 17 december bekendgemaakt tijdens The Best FIFA Football Awards. De Bruyne ligt in de balans met Thiago Alcantara (Bayern München/Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern München), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (FC Barcelona), Neymar (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool) en Virgil van Dijk (Liverpool).

Vorig jaar won Messi voor Van Dijk en Ronaldo. Eden Hazard eindigde toen als achtste. In 2018, toen Luka Modric won, was Hazard zevende en De Bruyne achtste.

Een expertenpanel met onder meer Cafu, Diego Forlan, Bastian Schweinsteiger, Hristo Stoichkov, Yaya Touré en David Villa koos de genomineerden. Het publiek kan tot 9 december een stem uitbrengen via fifa.com. Twee dagen later worden de drie finalisten bekendgemaakt. De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit alle bondscoaches, de aanvoerders van de nationale ploegen, een handvol voetbaljournalisten en de fans.

Bij de doelmannen neemt Courtois het op tegen Alisson Becker (Liverpool), Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atletico Madrid) en Marc-André ter Stegen (FC Barcelona). Vorig jaar won Alisson Becker, in 2018 viel Courtois in de prijzen.

Verder zijn er ook individuele onderscheidingen voor onder meer de beste speelster, beste doelvrouw en beste coach (man en vrouw). De Puskas Award beloont het mooiste doelpunt. (belga)