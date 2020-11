Meghan Markle maakt bekend dat ze miskraam had

In een uitgebreid verhaal, gepubliceerd in The New York Times, vertelt Meghan Markle dat haar zwangerschap in juli vroegtijdig eindigde. Samen met prins Harry heeft ze één zoon, Archie. ‘Ik wist, terwijl ik de hand mijn eerste kind vasthield, dat ik mijn tweede had verloren.’

Het verhaal dat Markle voor de Amerikaanse krant schreef, start met de bekendmaking van haar miskraam deze zomer. Ze schrijft over de opname in het ziekenhuis, de pijn en onzekerheid over hoe ze verder moesten gaan. ‘Een kind verliezen is een bijna ondraaglijk verdriet. Velen maken het mee, maar weinigen praten erover.’

Markle raakt in het artikel andere thema’s aan, allemaal gelinkt aan het jaar 2020, waarin de hertog en hertogin van Sussex afstand namen van het Britse koningshuis en naar de Verenigde Staten verhuisden. Markle schrijft over de vele doden door covid-19, de dood van Breonna Taylor en George Floyd, wat de ‘Black lives matter’-beweging voortbracht, en over ‘fake news’.

‘Het gevaar van een afgezonderd leven - waar trieste, bange en heilige momenten allemaal alleen beleefd worden - is dat niemand stopt en vraagt: “Hoe gaat het?”’ Markle verwijst zo ook naar het interview met haar in Zuid-Afrika enkele maanden voor hun vertrek uit het koningshuis, waarin ze zei dat ‘niet veel mensen haar hebben gevraagd hoe het met haar gaat’. Meghan Markle en prins Harry verhuisden naar de VS na maandenlange, aanvallende berichtgeving in de Britse pers, waarbij vooral Markle geviseerd werd.

Markle roept op om op Thanksgiving, een feestdag die morgen gevierd worden in de VS, aan anderen te vragen hoe het met hen gaat. ‘Velen onder ons zijn afgescheiden van onze geliefden, alleen, ziek, bang, verdeeld en zoeken misschien tevergeefs naar iets om dankbaar voor te zijn. Laat ons aan anderen vragen: “Hoe gaat het?”’ ‘Hoe hard we het ook oneens zijn, hoe groot de afstand ook is tussen ons, de waarheid is dat we meer verbonden zijn dan ooit door alles wat we dit jaar individueel en collectief hebben meegemaakt.’