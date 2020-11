‘Invasie van Aziatische hoornaar niet te stoppen’

Hij ziet eruit als een overmaatse wesp en heeft het gemunt op honingbijen en ander vliegend grut. De Aziatische hoornaar is in opmars in ons land. Een invasie die niet meer te stoppen is. ‘Vlaanderen zal op een bepaald moment vol zitten. We moeten leren samenleven met het insect.’

De ‘monsterwesp’. De Aziatische hoornaar heeft zijn bijnaam niet gestolen. Hij is dubbel zo groot als de gewone wesp en rooft op andere insecten dat het een lieve lust is. Vooral honingbijen zijn het slachtoffer. Een nest kan makkelijk een kolonie honingbijen leegroven. Met grote gevolgen voor de imkers in onze land en de bestuiving in de fruitteelt. Ook de biodiversiteit lijdt onder de hoornaars omdat ze grote aantallen vliegen, wilde bijen, kevers en andere insecten opvreten. Voor de mens zijn ze op zich niet gevaarlijker dan de gewone wesp, maar ze reageren wel agressiever wanneer we hun nest verstoren.

Genoeg redenen dus om het beestje te bestrijden. Maar dat loopt niet zoals het moet. ‘Het blijkt onmogelijk om het dier volledig uit te roeien. We moeten er mee leren samenleven terwijl we de populatie verminderen daar waar ze de meeste schade aanrichten’, zegt Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo) aan de RTBF.

120 nesten

Dat zeggen ook Vlaamse experts. ‘Met de huidige technologieën kunnen we de bestrijding niet op een kostenefficiënte manier doen’, zegt Tim Adriaens, onderzoeker invasieve soorten bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. ‘Toen de hoornaar eerst opdook in West-Vlaanderen was het de bedoeling om de populatie daar in te dammen, maar dat is niet gelukt. Ondertussen heeft het insect zich verspreid tot in het oosten van het land. In 2017 stonden er een tiental nesten op onze radar. In 2020 zijn dat er al 120. En dat gaat nog fors toenemen. Op een bepaald moment zal Vlaanderen vol zitten.’

Het enige wat we nu kunnen doen is de belangrijkste brandhaarden aanpakken. ‘Door in te grijpen op die plaatsen waar hun impact het grootst is’, zegt Adriaens. ‘In 2021 zouden er extra budgetten bijkomen hopelijk kunnen we ze dan wel efficiënt bestrijden, met de brandweer, gemotiveerde vrijwilligers, imkers en private bestrijdingsfirma’s.’