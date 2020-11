Toch geen record voor ‘The masked singer’

VTM jubelde onlangs dat The masked singer het best bekeken programma was in de geschiedenis van de zender, maar dat blijkt nu toch niet te kloppen.

Aanvankelijk werd een score van 2.120.000 kijkers genoteerd, wat hoger was dan de 2.092.000 kijkers voor Wedden dat op 17 december 1989. Het CIM, dat de cijfers registreert, maakte deze week bekend dat de score voor de finale van The masked singer echter is aangepast naar 2.048.800 kijkers, net onder het record dus.

‘We hebben onze communicatie over de finale van The masked singer gebaseerd op de CIM-cijfers zoals die er toen waren en bevestigd waren door het CIM’, zegt Anja Peleman van VTM. ‘Blijkbaar heeft het CIM voor de kijkcijfermeting in een beperkte periode (vanaf 5 oktober) voor álle tv-zenders een kleine correctie doorgevoerd vanwege technische redenen, waar we zelf ook door verrast zijn.’