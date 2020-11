Vrouw verwondt twee vrouwen in Zwitsers warenhuis, politie vermoedt terreurdaad

Een vrouw met een mes heeft in een warenhuis in de Zwitserse stad Lugano twee andere vrouwen verwond. De autoriteiten vermoeden een terreurdaad: de vrouw is sinds 2017 een bekende van de politie door terreuronderzoek.

De dader, een 28-jarige vrouw uit de buurt, stak een vrouw neer en probeerde een andere vrouw te wurgen. Het ene slachtoffer raakte zwaargewond, maar is niet in levensgevaar. De andere vrouw liep lichte verwondingen op.

Omstaanders konden de dader tegenhouden en hielden haar vast tot de politie er was.

Steun aan ISIS

Het betrokken parket meldde via Twitter dat een onderzoek geopend is naar een vermoedelijk door terreur geïnspireerde aanval. De topvrouw van het Zwitserse federale politieagentschap, Nicoletta della Valle, zei eveneens dat ze een terroristisch motief vermoedt.

De lokale politiechef, Matteo Coccchi, voegde eraan toe dat de vrouw bekend was bij de politie. In het verleden had ze haar steun aan de islamistische terreurbeweging IS betoond.

Lugano ligt in het Italiaanstalige kanton Ticino, in het zuiden van Zwitserland.