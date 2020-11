Lichaam van onbekende vrouw wordt opgegraven in onderzoek naar Michel Fourniret

De Franse onderzoeksrechter die het onderzoek voert naar seriemoordenaar Michel Fourniret heeft de opgraving bevolen van het lichaam van een onbekende vrouw in het departement Yonne, nabij de stad Auxerre. Dat vernam het Franse persbureau AFP in gerechtelijke kringen. Eerder meldde de lokale krant Yonne Républicaine dat het lichaam dinsdag opgegraven wordt.

De vrouw (‘X’) werd in oktober 1997 begraven in Mont-Saint-Sulpice, een dorp in de regio Bourgogne. Haar identiteit was niet gekend. Zes dagen eerder, op 5 oktober, was het naakte lichaam door een dorpsbewoner gevonden, schrijft Yonne Républicaine. Het lichaam was reeds in een staat van ontbinding en bevond zich in een gracht, bedekt met takken.

Dankzij de opgraving zou het DNA vergeleken kunnen worden met de sporen op een matras die in 2003 in beslag genomen werd in een huis in Ville-sur-Lumes. Dat dorp ligt nabij Charleville-Mézières (departement Ardennes), vlakbij de grens met België.

Vermiste lichamen

In dat huis zou Fourniret volgens zijn ex, Monique Olivier, het meisje Estelle Mouzin verkracht en vermoord hebben.

In maart gaf de inmiddels 78-jarige Fourniret zijn verantwoordelijkheid toe in de moord op de 9-jarige Estelle Mouzin, die in 2003 overleed. Haar lichaam is nooit teruggevonden.

Fourniret werd in 2008 veroordeeld voor de moord op zeven meisjes en jonge vrouwen tussen 1987 en 2001, en in 2018 voor nog een moord in die periode. Ook van die vrouw, Farida Hammiche (30), is het lichaam nooit gevonden.

De seriemoordenaar, bijgenaamd het “monster van de Ardennen”, doodde onder anderen de Belgische Elisabeth Brichet (12). Vermoed wordt dat hij nog meer feiten op zijn kerfstok heeft.