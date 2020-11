Nederlandse actrice Corrie van Gorp overleden

In Nederland is zondag actrice Corrie van Gorp (78) overleden. Dat heeft haar familie maandagavond bekendgemaakt. Van Gorp overleed in Rotterdam, in haar slaap.

Corrie van Gorp was bekend als danseres, zangeres, actrice en comédienne. Begin jaren 70 brak zij door toen ze samen met Willem Nijholt optrad in theatershows van Wim Sonneveld.

Na een hoofdrol in de musical ‘Een kannibaal als jij’ van Freek de Jonge en Bram Vermeulen was zij in 1974 voor het eerst te zien in de revue van André van Duin. Naast Frans van Dusschoten was zij jarenlang een bekend gezicht in het populaire revuegezelschap.

Van Gorp speelde later in de televisie- en theatershows van André van Duin en scoorde solo een aantal grote hits, waaronder ‘Me Soesafoon’, ‘Zo slank zijn als je dochter’, ‘Alie van de wegenwacht’ en ‘Ik ben tamboer’. Met Van Duin vertolkte zij de bekende typetjes meneer en mevrouw De Bok, waarmee ze samen in 2009 een televisie-comeback maakten in de wekelijkse Dik Voormekaar Show.

Haar laatste publieke optredens dateren uit 2009. Daarna trok zij zich terug uit het openbare leven. In 2018 werd in het Oude Luxor Theater in Rotterdam, in de foyer op de eerste etage, een vitrine ingericht met de originele kleding van mevrouw De Bok als permanent eerbetoon aan Van Gorp.