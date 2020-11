Elon Musk nu rijker dan Bill Gates

De stijgende aandelenkoers van de Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s Tesla doet het vermogen van topman Elon Musk aandikken. Volgens een rangschikking van economisch persagentschap Bloomberg is Musk nu rijker dan Microsoft-oprichter Bill Gates. Hij is zo de op één na rijkste mens ter wereld.

Het aandeel Tesla schoot 6,5 procent omhoog, waardoor het vermogen van Elon Musk in één dag met 7,2 miljard dollar is aangegroeid tot 127,9 miljard dollar. Het vermogen van Gates wordt geschat op 127,7 miljard dollar.

Bovenaan de ‘Bloomberg Billionaires Index’ prijkt nog steeds Jeff Bezos, grote baas van Amazon. Diens vermogen wordt op 182 miljard dollar geschat.

Nog geen week geleden stak Musk Facebook-CEO Mark Zuckerberg voorbij. Volgens de Bloomberg Billionaires Index was Musk toen 110 miljard dollar waard, terwijl Zuckerberg 104 miljard waard was. De index wordt elke dag geüpdatet na de sluiting van de beurs in New York.

Tesla is het meest waardevolle autobedrijf ter wereld, met een beurswaarde van ongeveer 500 miljard dollar.