Beyoncé maakt kans op negen Grammy’s, terwijl The Weeknd in geen enkele categorie werd genomineerd. De Amerikaanse muziekprijzen worden uitgereikt op 31 januari.

Ze bracht geen nieuw album uit dit jaar, en toch is Beyoncé maar liefst negen keer genomineerd voor de Grammy’s, onder meer met ‘Black parade’ in de categorie nummer van het jaar. Dat brengt het totaal aantal nominaties op 79, het op een na hoogste aantal nominaties die een artiest vergaarde. Beyoncé moet enkel nog haar echtgenoot Jay-Z laten voorgaan, samen met Quincy Jones, elk goed voor een totaal van tachtig nominaties.

Dua Lipa, Taylor Swift en Roddy Ricch maken elk in zes categorieën kans op een beeldje. De eerste twee zijn ook genomineerd in de belangrijkste categorie, die van album van het jaar. Daarin nemen ze het op tegen Post Malone, Coldplay, Haim, Jacob Collier, Black Pumas en Jhené Aiko.

Opvallende afwezige op de lijst met genomineerden: The Weeknd, wiens album After hours nochtans goed werd ontvangen en al meerdere prijzen won dit jaar. Ook Bob Dylan, die voor het eerst in acht jaar een nieuw album uitbracht, werd in geen enkele van de 83 categorieën genomineerd. Ook Katy Perry, Halsey en de Jonas Brothers maken dit jaar geen kans op een Grammy.

De Grammy’s worden uitgereikt in Los Angeles op 31 januari. Trevor Noah van The Daily Show wordt de gastheer.