De stijlgeheimen van Kim Mupangilaï: ‘Denk aan kwaliteit in plaats van kwantiteit’

Kim Mupangilaï is een Belgisch-Congolese interieurarchitecte en grafisch ontwerpster die in New York woont en werkt. Ze is de muze van de wintercollectie van het modelabel Object. Mupangilaï nam het voortouw in de styling en het produceren van de campagne. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een vintage kimono in suède, gevonden op Ebay. Het grootste deel van mijn kleerkast bestaat uit vintage. Zo’n stukken zijn tijdloos en meestal ook van betere kwaliteit.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Tabi-laarsjes van Martin Margiela en tweedehands jassen: een paar stijlvolle schoenen en een oversized trenchcoat maken mijn outfit. Het zijn dan ook de kledingstukken waar ik met plezier iets meer in investeer. Onder de jas draag ik meestal basisstukken.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Een handtas van Dries Van Noten, online gekocht, op het allerlaatste moment van de uitverkoop. Ik draag ze meestal als ik uit ga eten. Helaas is dit al lang geleden gezien de huidige pandemie.’

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingskast?

‘Zwart en wit, offwhite en zandbeige. Deze tinten zijn makkelijk te combineren, en een monochrome stijl straalt een tijdloze en elegante sereniteit uit.’

De meest waardevolle stijltip die je ooit kreeg?

‘Mode kent geen regels. Creëer je eigen stijl en denk aan kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ik koop tijdloze stukken, die ik minstens tien jaar zal bijhouden. Misschien wel langer.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘Een mix van de kunstenaars Jean-Michel Basquiat en Georgia O’Keeffe. Basquiat was een echt mode-icoon. Hij was grote fan van het Japanse avant-garde label Comme des Garçons en was één van hun eerste modellen in 1987. Basquiat bewonderde ook de ondergrondse stijl van de ontwerper Issey Miyake. O’Keeffe was gekend voor haar less is more-esthetiek. De combinatie van deze twee figuren beschrijft perfect mijn kledingstijl.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Elk kledingstuk dat je draagt is eigen aan jezelf en een soort van identiteitskaartje, dus ik denk nooit aan modeblunders. Als iemand me zegt dat ze een bepaalde outfit van mij nooit zouden dragen of gewaagd is, beschouw ik dat als een compliment.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘De Franse Jacquemus en de Belgische Martin Margiela. Jacquemus bewonder ik voor zijn minimalistische, brutale en tegelijk romantische esthetiek. Margiela vind ik knap omwille van het feit dat hij een deconstructieve en avant-garde stijl heeft en omdat hij vaak werkt met onconventionele materialen.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Malin Landaeus Vintage in Brooklyn voor tijdloze en kwalitatieve stukken. Mijn go-to voor een paar leren laarsjes of broeken.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘In stuks met felle prints en kleuren. Ik ben er nooit gek op geweest en dat zal ook niet veranderen. Vormen en materialen vind ik interessanter.’