Frankrijk kondigt versoepelingen aan: ‘Het ergste van de tweede golf is voorbij’

In Frankrijk mogen vanaf zaterdag alle winkels opnieuw open, vanaf half december volgen nog meer versoepelingen. De horeca blijft evenwel nog zeker twee maanden gesloten. Dat heeft president Emmanuel Macron dinsdag aangekondigd.

Volgens president Macron is het ergste van de tweede coronagolf voorbij, dat zei hij dinsdagavond in een televisietoespraak. Hij bedankte alle Fransen voor het opvolgen van de maatregelen en zo het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames opnieuw te doen dalen. Zij krijgen in ruil vanaf zaterdag opnieuw een stukje meer vrijheid. Ze moeten nog steeds een attest op zak hebben wanneer ze het huis verlaten, maar de straal rond hun woning wordt met twintig kilometer wel iets groter en ze mogen tot drie uur wegblijven.

Ook mogen de gebedshuizen en alle niet-essentiële winkels vanaf zaterdag opnieuw openen, al moeten ze wel een strikt veiligheidsprotocol volgen en moeten ze ten laatste om 21 uur sluiten, zei de president.

Vanaf 15 december volgt een tweede reeks versoepelingen, maar enkel wanneer het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen daalt tot ongeveer 5.000. Dan wordt ook de lockdown opgeheven, al zal er wel nog een avondklok gelden tussen 21 uur en 7 uur. Die zal echter niet gelden op 24 december en 31 december. Door het opheffen van de lockdown kunnen families elkaar bezoeken tijdens de eindejaarsperiode, al roept Macron op om niet te veel mensen uit te nodigen. ‘We moeten er alles aan doen om een derde golf en een derde lockdown te voorkomen’, aldus de president.

Fransen kunnen over twee weken ook opnieuw naar de bioscoop, het theater en musea. Een restaurant of café bezoeken zal dit jaar niet meer gebeuren. Pas op 20 januari is en mogelijke heropening van de cafés en restaurant aan de orde, aldus de president. De president wil eerst de eindejaarsperiode zonder veel kleerscheuren doorkomen.

‘Enkel wanneer het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen onder 5.000 blijft, kunnen we denken aan een heropening van de sportscholen en de restaurants, en het opheffen van de avondklok’, aldus Macron. Hij hoopt dat rond die periode ook de middelbare scholen en de universiteiten opnieuw iedereen in de klaslokalen en auditoria kunnen verwelkomen.

Ook een heropening van de skigebieden voor het einde van het jaar, acht hij onmogelijk. ‘Liever een heropening in januari onder goede voorwaarden.’

Vaccin niet verplicht

Bij de hernieuwde vrijheid is voorzichtigheid geboden, benadrukte Macron. Ook een goede opvolging zal noodzakelijk zijn, en hij vraagt daarom om de corona-app zo vaak mogelijk te gebruiken wanneer restaurants en culturele plekken opnieuw opengaan. De president maakt zich ook sterk dat wie getest wordt vanaf januari nooit langer dan 24 uur op zijn of haar uitslag zal moeten wachten. De overheid zal ook strikter opvolgen dat wie besmet is, zich aan de quarantainemaatregelen houdt, klinkt het nog.

De president lichtte tot slot ook de vaccinstrategie toe. Het coronavaccin wordt niet verplicht, en de president hoopt dat eind december of begin januari kan gestart worden met het vaccineren van de meest kwetsbaren.