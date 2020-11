België tekent ook in op de aankoop van het vaccin Curevac

België tekent in op de aankoop van het vaccin Curevac, eenmaal het een marktvergunning heeft gekregen. Ons land wil 2,9 miljoen dosissen bestellen, zo besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid dinsdag.

De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen covid-19 en legt contracten voor aan de lidstaten. Die beslissen dan individueel of ze geïnteresseerd zijn. In België gebeurt dat door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, na een advies van het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers.

Midden augustus 2020 gaf het adviescomité al een positief advies voor het contract voor het kandidaat-vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford. In november kwam er een positief advies voor het kandidaat-vaccin van Janssen (Johnson & Johnson) en dat van Pfizer en BioNTech. Nu is er dus ook een advies voor het kandidaat-vaccin van de Duitse ontwikkelaar Curevac, waarop de ministers van Volksgezondheid beslist hebben om in te tekenen op de aankoop.

Het Europese contract gaat over de aankoop van 225 miljoen dosissen. België zou daarvan 2,9 miljoen dosissen aankopen. Klinische proeven met het kandidaat-vaccin van Curevac zijn volop aan de gang in Europa, waaronder ook in ons land.

Maar eerst moeten de vaccins nog een vergunning krijgen om op de markt te komen; voorlopig is dat nog voor geen enkel vaccin tegen covid-19 gebeurd. ‘Dat blijft een bevoegdheid van het EMA in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten. Wanneer er door het EMA geen marktvergunning voor het vaccin in kwestie wordt verleend, wordt het contract ontbonden’, klinkt het.