Grote verwachtingen, grote ontgoochelingen

De ene voorspelling is de andere niet. Terwijl Gert Verhulst in Over 5 jaar verkondigde dat hij in 2020 wellicht niet langer het baasje van Samson zou zijn, sprak Boubacar uit Niger in Vijf jaar hier de hoop uit dat zijn toekomst in 2020 in Vlaanderen zou liggen. Boubacar is homoseksueel en vroeg in 2015 asiel aan. ‘Als ik een negatief antwoord krijg, kan ik niet ­beloven dat ik tot 2020 in dit programma zal zitten’, zegt hij twee jaar ver in de procedure.