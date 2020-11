Coronavaccins duwen Dow Jones voor het eerst boven 30.000 punten

Op Wall Street is de beursindex Dow Jones dinsdag voor het eerst in zijn geschiedenis voorbij de kaap van 30.000 punten gegaan.

Voor de corona-uitbraak in februari in China was de Dow ook al goed op weg naar de symbolische grens van 30.000 punten. Maar op vier weken tijd kreeg de index een klap van meer dan 10.000 punten, of bijna 40 procent. Hij belandde zo onder de 20.000 punten. Begin september waren die verliezen weer verdwenen.

Door het goede nieuws over de coronavaccins van de voorbije weken en het gegeven dat Donald Trump groen licht heeft gegeven voor het begin van de machtsoverdracht aan Joe Biden, hebben investeerders het vertrouwen herwonnen in een spoedig economisch herstel, al hangt het nog steeds stijgend aantal besmettingen en toenemende werkloosheid in de VS nog altijd als een schaduw boven het land.

Rond 17.30 uur Belgische tijd noteerde de Dow Jones met een winst van 1,42 procent op 30.010,96 punten. De Dow Jones Industrial Average is samengesteld uit de aandelen van dertig grote Amerikaanse bedrijven, zoals bijvoorbeeld Apple, Boeing, Coca-Cola en Nike.