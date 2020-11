Franse rugbylegende Christophe Dominici dood teruggevonden in een park

De voormalige Franse rugby-international Christophe Dominici is dood teruggevonden in een park in het departement Hauts-de-Seine, nabij Parijs. Dat berichten Franse media, die zich baseren op zijn ex-club Stade Français, dinsdag.

Dominici zou in de vroege namiddag op het dak van een verlaten gebouw geklommen zijn om er vervolgens van af te springen, klinkt het bij politiebronnen. Volgens het parket van Nanterre, dat een onderzoek geopend heeft, zag een getuige hoe de voormalige rugbyspeler een val van tien meter maakte.

De 48-jarige Dominici was een grote naam in de Franse rugbywereld. De international (67 selecties) kwam in zijn loopbaan uit voor La Valette, Toulon en Stade Français. Met dat laatste team kroonde hij zich vijfmaal tot Frans kampioen (1998, 2000, 2003, 2004 en 2007).