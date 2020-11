Gratis treinkaart krijgt misschien vervolg

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) overweegt de uitrol van een tweede gratis Railpass voor alle Belgen. ‘De Hello Belgium Railpass zal worden geëvalueerd, en waarom niet, worden herhaald’, zo verklaarde hij in de Kamer.

De ‘Hello Belgium Railpass’, de gratis twaalfrittenkaart van de overheid om uitstappen in eigen land te stimuleren na de eerste lockdown, werd door bijna 3,6 miljoen mensen aangevraagd. De treinkaart was eerst aangekondigd voor de zomer, maar werd uiteindelijk pas dit najaar verdeeld, te gebruiken vanaf oktober. Tot eind maart kunnen elke maand twee treinritten worden gemaakt.

Hoewel nog niet duidelijk is hoeveel mensen de kaart ook effectief gebruiken, aangezien de verdeling ook samenviel met de tweede coronagolf en verstrengde maatregelen, zei minister van Mobiliteit Georges Gilkinet vandaag in de Kamer dat de eerste actie een groot succes was, en droomt hij al van een vervolg. ‘We willen het project evalueren en kijken met de NMBS of we opnieuw zoiets op poten kunnen zetten, en in welke formule dat zou kunnen’, zegt zijn woordvoerder Litte Frooninckx.

Geen goed idee, vindt N-VA. ‘De vorige Railpass kostte 110 miljoen euro en is zijn doel compleet voorbijgeschoten’, aldus Kamerlid Tomas Roggeman. ‘Het is geen steun gebleken voor het toerisme, aangezien de horeca, winkels, en bezienswaardigheden zoals musea gesloten zijn’, klinkt het. ‘Bovendien blijkt de maatregel moeilijk verzoenbaar met de coronacrisis. Op sommige treinverbindingen en in centra leidt dit tot grote drukte.’