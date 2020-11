WHO: ‘Soms veiliger om familiefeest niet te laten doorgaan’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) zei het al: ‘Kerst zal absoluut niet zijn zoals vroeger’. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beaamt dat nu, en raadt aan om grote familiebijeenkomsten gewoon te vermijden.

De WHO benadrukt dat het aan individuele overheden is om te bepalen in welke mate kerst gevierd kan worden. Het afwegen van de economische en sociale voordelen ligt bij de landen, en individuen moeten zelf beslissen of ze een kwetsbare persoon eventueel in gevaar brengen met hun gedrag. Maria Van Kerkhove staat aan het hoofd van de technische dienst van covid-19 voor de WHO. Zij waarschuwt dat ‘er geen nulrisico-scenario's bestaan deze kerst’. ‘Dit is een heel moeilijke periode, want we willen de feestdagen samen met familie vieren, maar in sommige gevallen is het veiliger om een familiefeest niet te laten doorgaan’, zei Van Kerkhove.

Het Overlegcomité komt vrijdag samen om de epidemiologische situatie van ons land te evalueren. Mogelijk wordt ook gesproken over het doel van de huidige lockdown: tot hoe laag moeten de besmettingscijfers dalen om een versoepeling mogelijk te maken? De grootste vraag is of de winkels open kunnen, of er op afspraak gewerkt kan worden. Hoe de feestdagen eruit zullen zien is nog koffiedik kijken, maar de politici zijn duidelijk: kerst en nieuw zal in kleine kring worden gevierd dit jaar. Er wordt wel duidelijkheid verwacht met hoeveel we precies mogen feesten.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) noemde een kerstfeest in uitgebreide familiekring ‘weinig waarschijnlijk’. ‘We zouden willen dat we Kerstmis mooi kunnen maken’, zei de SP.A-vicepremier, maar een feest met alle neefjes, nichtjes, grootouders en tantes acht hij niet haalbaar. ‘Zo’n grote verzameling familieleden is niet zo waarschijnlijk.’

Viroloog Van Gucht waarschuwde eerder al voor creatieve oplossingen: verschillende feesten in kleine kringetjes zijn net zo goed gevaarlijk. Vooral de opeenvolging van de feestdagen blijkt verraderlijk. ‘Stel dat je besmet wordt op kerstmis, dan ben je zes dagen later het meest besmettelijk, uitgerekend op nieuwjaar. Zo kan het virus zich wel zeer snel verspreiden’, zei Van Gucht daar eerder al over.