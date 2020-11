Van 0-2 naar 6-2: Luca Brecel bereikt tweede ronde UK Championship snooker na winst tegen Chinees talent

Luca Brecel (WS 34) heeft met een 6-2 overwinning tegen de Chinees Lei Peifan (WS 102) zijn plaats veiliggesteld voor de tweede ronde op het UK Championship snooker in het Engelse Milton Keynes.

De 17-jarige Peifan, een tweevoudig runner-up van het WK U18, begon goed aan de wedstrijd en nam met onder meer een 73-break een 2-0 voorsprong. Brecel, die eerder dit jaar de Champions League won, potte in frame drie een 63 break weg, maar Peifan kon dankzij enkele snookers de frame in balans houden. Net op tijd potte Brecel, die in 2012 en 2016 de kwartfinale speelde, de kleuren weg voor framewinst. Vanaf de vierde frame nam onze landgenoot de wedstrijd in handen. Zo potte hij nog breaks weg van 122, 99, 54 en 105.

In de tweede ronde neemt Brecel het op tegen de winnaar van de partij tussen de Chinees Xiao Guodong (WS 35) en de Engelsman Brandon Sargeant (WS 99).

De wedstrijden begonnen met meer dan een uur vertraging wegens het te laat binnenkomen van de covid-19 testresultaten. De Welshman Matthew Stevens, winnaar in 2003, testte positief en moest het toernooi verlaten. Ook zijn landgenoot Ryan Day en de Engelsman Anthony Hamilton werden eerder al positief getest.