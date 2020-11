Waalse politici in het Nederlands: willen ze niet of kunnen ze niet?

Dat Franstalige staatssecretarissen nauwelijks Nederlands spreken is catastrofaal. Dat zeggen wij niet alleen, dat zegt ook Didier Reynders.

Staatssecretarissen Mathieu Michel (MR) en Sarah Schlitz (Ecolo) maakten een erg slechte beurt bij hun beleidsverklaring. Niet per se om hun plannen, wel om hun gebrek aan kennis van het Nederlands. Ook toppolitici Elio Di Rupo, Joëlle Milquet en Laurette Onkelinx konden zich niet altijd even vlot uitdrukken in onze taal. Kunnen ze het niet of willen ze het niet?

