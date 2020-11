Handelaars voeren de druk op: ‘Perfect georganiseerd om veilig te werken’

De winkelsector vraagt aan het Overlegcomité om zo snel mogelijk te kunnen heropenen. Het minimum is het ontvangen van klanten op afspraak.

Het Overlegcomité, met daarin vertegenwoordigers van alle regeringen in het land, evalueert vrijdag voor de eerste keer de tweede lockdown en de mogelijkheid om hier en daar een eerste versoepeling door te voeren. Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, rekent op concrete antwoorden.

‘Onze handelaars snakken naar een concreet perspectief’, zegt hij. ‘En ze zijn perfect georganiseerd om veilig te werken. Bovendien zijn de winkels momenteel open in Nederland, Duitsland en Luxemburg, terwijl er ook een heropening in Frankrijk wordt verwacht. Wij liggen daar als een enclave tussen, zo jaag je de consument de grens over.’

Unizo kijkt naar de gemeenten om de toeloop in de winkelstraten in goede banen te leiden. En als alleen winkelen op afspraak mogelijk zou worden, wil de organisatie dat de bestaande steunmaatregelen doorlopen, aangezien ze nog altijd omzetverlies zullen leiden.

Sommige politici hebben al begripvol gereageerd. Minister van Zelfstandigen David Carinval (MR) vindt bijvoorbeeld dat een uitbreiding van de opening voor hersteldiensten een minimum is, net als de mogelijkheid opnieuw om klanten op afspraak binnen te laten.

Maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft al eerder laten weten dat het volgens het te vroeg is. Het besmettingscijfer is bij ons hoe dan ook nog altijd veel hoger dan in de buurlanden. ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’, waarschuwde Vandenbroucke dit weekend.

Hoe dan ook komt het thema vrijdag op tafel van het Overlegcomité, net als de maatregelen tijdens de kerstperiode. Ook daarrond - met hoeveel mogen we feesten? - wordt duidelijkheid verwacht. Mogelijk wordt ook gesproken over het doel van de huidige lockdown: tot hoe laag moeten de besmettingscijfers dalen om een versoepeling mogelijk te maken?