Eén jaar cel geëist tegen agent die dood Mawda veroorzaakte

De openbare aanklager eist één jaar cel met uitstel tegen Victor J.G., de agent van de federale wegpolitie in Bergen die de dood van Mawda heeft veroorzaakt. ‘Er was geen enkele reden voor hem om te schieten. Wat meneer J.G. deed, is geen redelijk en voorzichtig gedrag dat van een agent kan verwacht worden.’

De openbare aanklager was tijdens haar strafeis op het proces-Mawda hard in haar woorden voor Victor J.G., de agent die de dood van Mawda veroorzaakte. ‘Hij deed iets wat hij niet beheerste en wat hij nooit eerder had gedaan. Schieten vanuit een zigzaggend voertuig om de band van een ander voertuig lek te schieten. Bij nacht dan nog wel. In zulke omstandigheden schiet je niet. Alle andere politiemensen die we verhoorden in de zaak, zegden dat ze dat nooit zouden gedaan hebben. Ze zeggen dat ze er zelfs nooit aan gedacht hadden. Maar hij deed het wel.’

De aanklager twijfelde niet aan de intenties van de agent. ‘Er is geen enkel objectief element in het dossier dat zijn versie tegenspreekt. Hij wilde het voertuig stoppen. Hij schoot op de banden, niet om te doden. Een onverhoedse beweging van het busje en de politieauto veranderde het traject van het schot. Maar dat praat zijn daad niet goed. Hij gebruikte geen proportioneel geweld, zoals dat een agent verwacht mag worden.’

Geen schuldinzicht, volgens aanklager

De aanklager beschreef de tocht van 70 kilometer die het busje aflegde met 27 transmigranten erin over de E42 raasde zonder te willen stoppen. ‘Het busje zigzagde en reed bijna een andere bestelwagen aan. Iemand sloeg de achterruit stuk en er werden voorwerpen naar buiten gegooid. Koffers, slaapzakken. Twee kinderen werden door de ramen getoond aan de politiemensen die achtervolgen. ‘

De achtervolgende politiemensen zagen wat er gebeurde en ze beslisten om de bestelwagen ruimte te laten en melden dat op hun radio.

’Het klopt dat er die nacht een communicatieprobleem was tussen de agenten van Namen en die van Bergen waar agent Victor J.G. toe behoorde. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij wel wist dat er minstens één kind in de bestelwagen zat. Dat heeft hij zelf in een verhoor aan het Comité P toegegeven.’

De aanklager had kritiek op het gedrag van de agent die volgens haar nooit schuldinzicht toonde. ‘Hij heeft altijd naar anderen gewezen maar heeft nooit zelf zijn verantwoordelijkheid genomen.’ Ze tilde er ook zwaar aan dat hij niet meteen na de feiten heeft gezegd dat hij geschoten had.