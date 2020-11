Griekse bondscoach John van ‘t Schip test positief op corona

De Nederlander John van ‘t Schip, huidig bondscoach van de Griekse nationale ploeg, heeft een coronabesmetting opgelopen. Dat maakte de Griekse voetbalbond bekend. De 56-jarige trainer moet twee weken in quarantaine.

Van ‘t Schip, een voormalige spits van Ajax met 41 caps voor Oranje, is sinds de zomer van 2019 aan de slag in Griekenland. Onlangs greep hij met zijn team naast promotie naar de B-divisie van de Nations League. In het beslissend duel in Athene tegen Slovenië bleef Griekenland op 0-0 steken, waardoor de Slovenen promoveerden. (belga)