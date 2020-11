Voorzitter ABVV veroordeeld voor kwaadwillige belemmering verkeer na dood patiënte

De correctionele rechtbank van Luik veroordeelde zeventien vakbondsleden van ABVV-FGTB, onder wie voorzitter Thierry Bodson, voor kwaadwillige belemmering van het verkeer bij een staking. Een Luiks ziekenhuis had in 2015 klacht ingediend nadat een patiënte overleed omdat een chirurg door een stakersblokkade te laat kwam. De vakbond gaat in beroep.

Tijdens een stakingsdag op 19 oktober 2015 blokkeerden ongeveer 300 manifestanten het viaduct van de snelweg E40 in Cheratte, een deelgemeente van Wezet in de provincie Luik. Die actie had grote gevolgen. Zo werden er vernielingen aangebracht aan het viaduct, en een chirurg van wacht van Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHL) reed nietsvermoedend de file in die ontstaan was door de blokkades. De chirurg kon pas na een uur aan de operatie beginnen, de patiënte overleed.

‘Wij zeggen niet dat de patiënte overleden is door die blokkade, maar wel dat de operatie duidelijk minder kans op slagen had’, verduidelijkte een woordvoerder na de feiten. Het ziekenhuis besliste klacht in te dienen tegen onbekenden.

Kwaadwillige belemmering van het verkeer

Aanvankelijk werden negentien personen aangeklaagd, het merendeel moest effectief voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden voor feiten van kwaadwillige belemmering van het verkeer. De rechtbank boog zich niet over de vernielingen en het mogelijke overlijden van patiënten door dokters die vastzaten in het verkeer. De verdachten zijn vakbondsleden, zoals arbeiders van FN Herstal, afgevaardigden en bestuurders, zoals Thierry Bodson. Het parket eiste celstraffen van twee maanden en boetes van 800 euro. De rechtbank sprak maandag alle verdachten vrij van kwaadwillige belemmering van het verkeer door het gebruik van verschillende objecten, maar veroordeelde de zeventien verdachten wel voor kwaadwillige belemmering van het verkeer door hun eigen aanwezigheid.

Zes bestuurders van de vakbond, onder wie ABVV-voorzitter Thierry Bodson, werden veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van een maand en voorwaardelijke boetes van 600 euro. De elf andere betogers werden veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van vijftien dagen.

Beroep

De vakbond heeft intussen laten weten onmiddellijk in beroep te zullen gaan tegen het vonnis. ‘De beslissing van de rechtbank is volledig onontvankelijk. Die probeert niet te achterhalen of de verdachten al dan niet hebben deelgenomen aan een georganiseerde blokkeringsactie, maar merkt alleen op dat ze daar op die dag (en niet noodzakelijkerwijs op dat moment) aanwezig waren, om daaruit af te leiden dat zij verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd’, klinkt het in een verklaring. ‘Het wordt zo rigoureus onmogelijk om enige vorm van protestactie uit te voeren op de openbare weg.’

ABVV betreurt dat sommige activisten, onder wie voorzitter Thierry Bodson, voor deze actie als ‘verantwoordelijker’ worden beschouwd dan anderen. Volgens de vakbond maakt het vonnis ook deel uit van een groter geheel aan beslissingen die in België het stakingsrecht ter discussie stellen. De vakbond wil daarom op 1 december een algemene protestactie, in een nog te bepalen vorm, organiseren.

Chirurg vast in het verkeer

De chirurg was opgeroepen nadat een Deense vrouw van 74 jaar werd binnengebracht met inwendige bloeding, ze moest dringend geopereerd worden. De in het ziekenhuis aanwezige chirurg was aan het opereren, dus werd een chirurg van wacht opgeroepen die gespecialiseerd is in bloedvaten.

De man kan normaal in een kwartiertje aan het ziekenhuis staan, maar reed zich nietsvermoedend vast in de blokkade. Hij raakte klem tussen vrachtwagens. Een toevallig passerende motorrijder van de wegpolitie kreeg toestemming hem naar het ziekenhuis te escorteren. Uiteindelijk deed de man er een uur over om in de operatiezaal te raken. Om zeven uur begon hij aan zijn operatie, maar hij kon zijn patiënte niet meer redden. Ze overleed tijdens de operatie.

‘Wij willen de discussie openen over de grenzen van het stakingsrecht’, zei een woordvoerder van de ziekenhuisgroep Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHL) na de feiten vijf jaar geleden.