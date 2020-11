Vader Mawda: ‘We zijn onmenselijk behandeld’

Bij het begin van de tweede dag van het proces over dood van Mawda heeft de papa van Mawda kort het woord genomen voor het begin van de zitting.

‘Bedankt voor de tijd die u me geeft. Vandaag 2,5 jaar na de dood van mijn dochter wil ik een paar dingen zeggen. Ik wil verzekeren dat ik niks vergeten ben en alles nog weet wat gebeurd is.’

De vader wilde vooral benadrukken dat zijn dochter heel de tijd achteraan in het bestelbusje in de armen van zijn vrouw had gelegen. En dat ze dus nooit vooraan bij de chauffeur en de mensensmokkelaar had gezeten, zoals de expert ballistiek en de wetsdokter maar ook de smokkelaar maandag hadden gezegd.

‘Mawda was in de armen van haar mama, haar broer was bij mij. Mawda zat achter de chauffeur met moeder, ik zal vlakbij de deur van de bestelwagen. Wij zijn als laatste uit de bestelwagen gestapt en ik heb Mawda uit de armen van haar mama genomen. Er was een fontein van bloed. Ik schreeuwde en vroeg hulp en begon om ambulance te roepen. Maar de agenten waren niet beleefd, ze hebben Mawda uit mijn armen genomen en ze hebben ons met twee aangevallen. Ik kan die situatie niet met woorden omschrijven. Ze hebben ons onmenselijk behandeld. De ambulance is heel laat gekomen. Ze hebben ons niet laten meerijden met ambulance’, zei de man.

‘Ik heb de agent gezien toe hij zijn wapen nam. Hij heeft naar ons geschoten zonder twijfel. Hij heeft 1 keer geschoten en die kogel heeft mijn dochter geraakt. Dit is geen gewoon verlies. We hebben ook psychologische problemen. We zijn getraumatiseerd. Mijn zoon is bang van de politie.’

‘Wij hebben Mawda niet meer mogen zien. We hebben twee verschrikkelijke nachten doorgebracht. Toen we haar terug zagen, was ze open gesneden. Ik kan dat niet vergeten. Dat is niet menselijk.’

Daarna nam ook de mama van Mawda wenend het woord.

‘Het is 2,5 jaar en zes dagen en 8 uur geleden dat het gebeurd is. Ik heb geprobeerd in de ambulance te springen. Een agente heeft aan mijn haar getrokken en me uit de ambulance gesleurd. Hoe onmenselijk kan je zijn? Zelfs met terroristen ga je zo niet om’, getuigde de moeder.

‘Ik wil me nog richten tot de agent, hij zegt dat hij ook gevoelens heeft als vader. Waarom heeft u geschoten? Hoe zou u zich voelen als u één dag uw kinderen niet ziet. Ik heb respect voor de politie en hun werk. Als ze iets fout gedaan hebben moet de wereld dat weten omdat het niet meer opnieuw mag gebeuren.’

De rest van de ochtend wordt besteed aan de strafeis van het parket.