Lize Spit stelt langverwachte tweede roman voor

‘Ik ben er niet’ wordt de opvolger van de gevierde debuut ‘Het smelt’ van Lize Spit uit 2016. ‘Ik heb er de afgelopen vier jaar elke dag aan gewerkt’, zegt Spit aan VRT NWS.

Op 10 december is het zover, dan kunnen de fans van Lize Spit haar tweede roman ‘Ik ben er niet’ kopen. Het verhaal van de Brusselse Leo en haar vriend Simon wordt in 568 pagina’s verteld. Simon komt midden in de nacht thuis en verandert helemaal. Langzaam valt het minutieus opgebouwde bestaan van Leo uiteen.

Spit zelf is opgelucht dat het boek eindelijk klaar is. ‘Dit verhaal is van persoonlijk belang voor me, maar ik wilde er ook literaire, spannende fictie van maken’, vertelt ze aan VRT NWS. ‘Net daarom kostte het zoveel tijd om het te doen kloppen en het te voltooien. Ik ben erg opgelucht dat het eindelijk klaar is en dat ik het boek nu kan loslaten.’

Spit won met haar ‘Het smelt’ de Bronzen Uil voor beste debuut. Dat boek werd het best verkochte boek in Vlaanderen. Er werden al meer dan 200.000 exemplaren verkocht, de roman werd in 12 talen vertaald en er wordt gewerkt aan een verfilming.