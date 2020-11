De Vlaamse regering heeft een akkoord met de sociale partners in de zorgsector over de loon- en arbeidsvoorwaarden en het verminderen van de werkdruk. Op dit moment wordt meer uitleg gegeven op een persconferentie. Die kunt u hierboven live volgen.

‘Vlaanderen doet een nooit geziene inspanning voor het personeel in de zorg- en welzijnssector’, stak minister-president Jambon van wal. Hij had het over een ‘stevig en uitgebalanceerd sociaal akkoord voor periode 2021 tot 2025’.

De Vlaamse regering doet een extra inspanning van 575 miljoen euro per jaar, bovenop de 562 miljoen euro per jaar die al voorzien was in het uitbreidingsbeleid. Van dat bijkomend budget gaat 410 miljoen euro naar het verhogen van de koopkracht van het personeel en 165 miljoen euro naar structurele maatregelen om de werkdruk te verlichten.

De Vlaamse regering en de sociale partners in de welzijns- en zorgsector onderhandelen al enkele maanden over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector en over het verlichten van de werkdruk voor het personeel in de sector.

Nadat de federale regering vorige week een premie beloofde voor het zorgpersoneel, werd de druk op Vlaanderen groter om ook met extra geld te komen. ‘De mensen zijn woest’, was zelfs te horen bij de vakbonden.