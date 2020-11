Aantal verkeersdoden in 2020 al met 16 procent gedaald

Dankzij de coronabeperkingen is het aantal verkeersdoden tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar gedaald met 16 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit de veiligheidsbarometer van veiligheidsinstituut Vias. Het aantal verkeersgewonden daalde zelfs met 20 procent.

Tot en met september vielen er op onze wegen dit jaar al 303 doden te betreuren, tegenover 362 in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen is het aantal verkeersdoden met 12 procent gedaald, maar de daling was groter in Wallonië (-21 procent). Vooral auto-inzittenden bleven vaker gespaard (van 183 naar 145 doden).

Over het algemeen is ook het aantal verkeersgewonden fors gedaald, van 34.876 naar 27.961 (-20 procent), net als het aantal letselongevallen (-17 procent).

Ondanks de coronabeperkingen was de maand september dit jaar wel opvallend dodelijker dan vorig jaar. Er vielen die maand 48 doden, tegenover 31 doden vorig jaar (+33 procent). Het uitzonderlijk zachte weer van september heeft mensen ertoe aangezet om eropuit te trekken en dat heeft het risico doen toenemen.’

In Vlaanderen valt vooral op dat er tijdens de zomermaanden meer fietsdoden waren. Er vielen 17 fietsdoden in het derde trimester, het hoogste aantal sinds 2014. Ook in Brussel moesten fietsers het ontgelden. Daar werd een stijging van 16 procent opgetekend voor het aantal ongevallen met fietsers (van 748 naar 870 ongevallen).

Ook voor het aantal doden op autosnelwegen blijkt het geen positief verhaal. Tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar ligt dat zelfs hoger (59 doden) dan in dezelfde periode in 2016 (52 doden), 2017 (56 doden) en 2018 (58 doden). ‘Het verkeer was minder druk en sommige bestuurders hebben daarvan geprofiteerd om meer risico’s te nemen’, stelt Vias.

Peeters: ‘Niets om ons vrolijk over te maken’

‘Ook al vielen er beduidend minder slachtoffers in vergelijking met de voorgaande jaren, dan is het nog niet geplaatst om zich vrolijk te maken over deze cijfers’, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). ‘We weten dat 2020 door de coronacrisis nooit een referentiejaar kan worden en daarnaast mogen we niet blind blijven voor de 145 dodelijke slachtoffers die tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar te betreuren vielen op Vlaamse wegen.’ Van zodra het verkeer na de eerste lockdown weer toenam, ging het aantal ongevallen opnieuw de hoogte in.

Daarnaast baart het stijgend aantal fietsslachtoffers minister Peeters zorgen. ‘Al weten we wel dat er aanzienlijk meer werd gefietst en de kans op meer fietsongevallen dan helaas ook groter wordt. Deze barometer leert ons dat we volop moeten blijven inzetten op de modal en mental shift en dat verkeersveiligheid ook de komende jaren hoog bovenaan de agenda zal moeten blijven staan om onze doelstellingen te realiseren. Zelfs tijdens verkeersarme periodes merken we dat de weg nog lang is, zeer lang.’