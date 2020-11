Coronacijfers blijven dalen

De dalende trend blijft zich verder zetten in ons land. Dagelijks worden er nog steeds gemiddeld bijna 3.300 nieuwe besmettingen geregistreerd, maar dat is wel een daling van 33 procent ten op zichtte van een week eerder.

Tussen 14 en 20 november raakten in ons land elke dag gemiddeld 3.297,9 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een daling met 33 procent. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal testten in België daarmee nu al 559.902 mensen positief op covid-19.

In diezelfde periode van 14 tot 20 november stierven gemiddeld elke dag 165,1 mensen aan het virus, 15,7 procent minder in vergelijking met de periode daarvoor. Sinds de uitbraak van de pandemie bezweken in België 15.755 patiënten aan covid-19.

Tussen 17 november en 23 november waren er elke dag gemiddeld 294,3 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is een daling met 33 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor.

Er liggen momenteel volgens de meest recente cijfers 5.076 mensen in het ziekenhuis, van wie 1.168 op intensieve zorgen. Het gaat om een stabilisering.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt naar 14,2 procent. De laatstbekende r-waarde dateert van 21 november en lag toen op 0,75. Dat het cijfer opnieuw onder 1 ligt, betekent dat de pandemie in ons land krimpt.