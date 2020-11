STVV sleept gelijkspel uit de brand tegen OH Leuven

De debuterende Belgische belofteninternational Josh Eppiah (22) heeft de hoofdrol opgeëist in OHL-STVV, dat op 2-2 eindigde. De jonge huurling van Leicester City scoorde eerst voor de Leuvenaars, maar ging daarna geweldig in de fout waardoor de Kanaries nog een puntje uit de brand sleepten. Duckens Nazon maakte beide doelpunten voor Sint-Truiden.

Sint-Truiden had de betere kansen in de eerste helft, vooral Nazon was gevaarlijk met schoten die naast en over zoefden. Iets voor het halfuur lukte Nazon het doelpunt waar hij al de hele tijd naar op zoek was. Hij hield bij een sterke draaibeweging Malinov, Kotysch en Ouedraogo af en mikte de 0-1 netjes in de linkerbenedenhoek. Om zijn doelpunt te vieren ging Nazon pal voor de neus van Marc Brys staan, die hem destijds bij STVV naar de B-kern verwees. Revanche, maar het leverde hem wel geel op.

Net voor de rust zocht Malinov opzichtig de penalty, Sankhon trapte in de val. Héél licht, maar je kon voor zijn tikje strafschop fluiten en dat deed Vergoote ook. Henry nam plaats achter de bal en joeg de 1-1 vanop elf meter hoog in het doel. Stevige opsteker zo net voor de pauze voor OHL. Ei zo na maakte Nazon net na rust zijn tweede na dom balverlies van Ouedraogo, maar hij mikte net naast. Tien minuten later volgde en nog grotere kans voor STVV om opnieuw op voorsprong te komen, maar Filipopov duwde onbegrijpelijk naast toen hij alleen voor doelman Romo kwam.

Inschattingsfout

Slechts nieuws voor OHL een halfuur voor tijd, toen het zijn kapitein Duplus zag uitvallen na een drieste tackle van Durkin, die slechts geel opleverde. Niet veel later was er alsnog reden tot vieren voor de Leuvenaars. Op een hoekschop kregen zowel Malinov als Josh Eppiah alle ruimte van de wereld van de STVV-defensie. De Bulgaar tikte tot bij de ingevallen Belgische belofteninternational, die de 2-1 over de grond in doel schoof en zo een droomdebuut leek te beleven.

We schrijven léék te beleven, want Eppiah wiste zijn doelpunt nog uit. Bij een aanval van Nazon vijf minuten voor tijd maakte hij een geweldige inschattingsfout door een stapje opzij te zetten op het slechts denkbare moment. De Haïtiaanse aanvaller van STVV kon zomaar op doel trappen en nam het cadeautje in dank aan: 2-2. Eppiah en Nazon deelden zo de hoofdrol, maar die laatste was zonder discussie man van de match met twee treffers. De Kanaries schieten echter weinig op met hun puntje. Ze blijven zestiende en dus veel lager dan gewenst, OHL blijft achtste en nadert tot op twee punten van Anderlecht.

