Liever kerst met 2 of 4 extra gasten, niet met hele familie

Als het kan vragen we liefst vier gasten extra met kerst. Al geeft een kleinere versoepeling meer mentale rust.

Vier extra gasten, bovenop het ene knuffelcontact dat nu al toegelaten is. Dat komt als ­populairste kerstscenario naar boven in de nieuwe Motivatiebarometer van de UGent. Daarin kregen 5.690 respondenten vier scenario’s voorgelegd voor kerst: een behoud van de huidige situatie met alleen één knuffelcontact, twee extra genodigden, vier extra genodigden of carte blanche. Bijna 9 op de 10 vinden die laatste optie te laks. De algemene motivatie om de maatregelen te volgen, stijgt tot bijna 65 procent.

Hoewel de uitbreiding met vier personen het meeste stemmen kreeg, leidt het scenario met twee extra gasten tot de grootste psychologische winst, besluit motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste. Daarbij maken mensen zich namelijk minder zorgen dat het kan leiden tot een besmetting van henzelf of de aanzet kan zijn voor een nieuwe zogenaamde ‘kerstmisgolf’.

Op het Overlegcomité wordt deze week besproken hoeveel versoepeling, if any, er voor de kerstperiode mogelijk is. Het rapport beveelt aan voldoende te benadrukken wat de meerwaarde is van de maatregelen. Jongeren worden best ‘direct en empathisch’ aangesproken omdat de beperking van de ­autonomie bij hen groter voelt.