Mediaprofessor Karen Donders stapt over naar de VRT

Als nieuwe directeur Publieke Opdracht moet Karin Donders waken over de beheersovereenkomst.

Het VRT-directiecollege wordt uitgebreid. Naast directeuren als Liesbet Vrieleman (Informatie) en Stijn Lehaen (Technologie en Innovatie) komt ook mediaprofessor Karen Donders aan boord. Zij wordt de nieuwe directeur Publieke Opdracht.

Ceo Frederik Delaplace had haar aanstelling voorgedragen ‘om meer klemtoon te leggen op de unieke rol van de VRT in de samenleving’.

Met enkele gevleugelde woorden klinkt die ‘publieke opdracht’ van de openbare omroep als ‘informeren, inspireren en verbinden’. Iets technischer komt het neer op contacten onderhouden met belanghebbenden zoals de Vlaamse regering, instellingen en andere mediabedrijven. Ook over de uitvoering van de beheersovereenkomst zal Donders moeten waken. Dat treft, want als extern adviseur zat ze al mee in het onderhandelingsteam van de VRT bij de vorige twee beheersovereenkomsten.

Donders doceert ­momenteel aan de VUB vakken rond mediabeleid, media-economie en journalistiek. Die activiteit zal stoppen. Ze zal wel doctoraatsstudenten blijven begeleiden.