Politieagent: ‘Ik ben kapot van de dood van Mawda’

De agent die de dood van Mawda veroorzaakte, houdt vol dat het om een tragisch ongeval gaat. De advocaten van Mawda’s ouders vinden dat de politie na de dood van Mawda een doofpot organiseerde.

‘Ik ben er kapot van. Wat ook de uitspraak van dit proces wordt, zal ik wat gebeurd is altijd meedragen. In de eerste plaats ben ik een mens en een papa, dan pas een agent.’ Victor J.G. (48), de agent van de federale wegpolitie in Bergen die de dood van Mawda heeft veroorzaakt, werd maandag ondervraagd op het proces in Bergen waar hij terechtstaat op verdenking van onopzettelijke doding.

De feiten zijn bekend: Mawda, het tweejarige Koerdische meisje uit Irak, stierf in de nacht van 16 op 17 mei 2018 op de E42, in de buurt van Maisières, door een kogel die was afgevuurd door agent J.G. en die haar in het hoofd had geraakt.

De chauffeur van een busje met een dertigtal transmigranten, met onder anderen Mawda en haar ouders aan boord, reageerde niet op de bevelen van de politie. Een kilometerslange achtervolging was het gevolg. Na een 70 kilometer liep ze af met tragische gevolgen. J.G. mikte vanuit de politiewagen op de banden, maar door een onverhoeds manoeuvre van de bestelwagen vertrok het schot naar boven en raakte het Mawda.

Behalve de agent staan ook de vermoedelijke chauffeur van het busje en een mensenhandelaar die in het busje zat voor de rechter, voor ‘kwaadwillige obstructie van het verkeer met de dood tot gevolg’.

De agent die de dodelijke kogel afvuurde, legde de dood van het meisje uit als een tragische samenloop van omstandigheden. ‘Het was donker op de snelweg’, vertelde Victor J.G. ‘De lichten brandden niet. We hadden de auto waarin we reden nog maar pas. Onze radio paste niet in de carkit. Mijn collega die onze wagen bestuurde, had hem in zijn kogelvrije vest gestopt. Hij had tijdens de achtervolging gehoord dat er veel mensen en zeker ook een kind in de bestelwagen zaten.’

Alcoholtest

Maar zelf had Victor J.G dat niet gehoord, zegt hij. ‘Als ik geweten had dat er kinderen in de wagen zaten, had ik zelfs nooit mijn wapen uit de holster genomen. Ik heb ook hersens. Ik heb die nacht iets gedaan dat ik niet had moeten doen, dat is waar. Maar ik ben ook een papa.’

De openbare aanklager wilde weten waarom de agent had beslist naar de bestelwagen te schieten.

‘Toen ik nog op de politieacademie zat, kregen we een cursus waarin dat ter sprake kwam’, vertelde J.G. ‘De bedoeling was om met een schot naar de banden een langzaam leeglopende band te veroorzaken. Men raadde dat toen al af, maar het was niet verboden. Ik zag geen andere oplossing. Mijn analyse op dat moment was: ik moet die wagen stoppen. Er is gevaar, voor mij en voor de anderen. Ik heb niet aan de gevolgen gedacht.’

Nadat de bestelwagen tot stilstand was gekomen, zei Victor J.G. niet meteen dat hij geschoten had.

‘Toen we aankwamen, was iedereen druk bezig. Maar ik heb vijf minuten later tegen mijn chef gezegd dat ik geschoten heb. Mijn wapen is in beslag genomen en ik heb een alcoholtest ondergaan.’

Naar eigen zeggen kwam de agent pas ’s anderendaags te weten dat Mawda door zijn kogel was overleden. ‘Eerst hadden ze me gezegd dat het meisje gestorven was door een trauma aan haar hoofd. Maar om 7 uur ’s ochtends kamen ze me zeggen: “Het is jouw kogel die haar gedood heeft.”’

Racisme

Meester Selma Benkhheifa, een van de advocaten van Mawda’s ouders, pleitte even later dat de agent geen enkele reden had om te schieten op het busje. Zij vragen dat hij zou veroordeeld worden voor ‘doodslag’ in plaats van onopzettelijke doding. ‘Jagen op migranten hoorde tot de dagelijkse taken van J.G. Het is onmogelijk dat hij bij dit voorval plots gestresseerd zou zijn geraakt en daardoor een schot heeft gelost. Hij heeft bewust geschoten.’

De advocaten hekelden ook de volgens hen ‘racistische manier’ waarop de migranten in het busje in de uren na de feiten door de politie werden behandeld.

Nog volgens de advocaten hebben de agenten in de eerste uren de feiten geprobeerd om te verbergen dat Mawda door een kogel was om het leven gekomen. ‘Ze hebben collectief geprobeerd om een leugen te organiseren.’