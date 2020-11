Thierry Baudet stopt als leider Forum voor Democratie

Thierry Baudet trekt zich terug als lijsttrekker voor de verkiezingen en als leider van Forum voor Democratie. Dat meldt hij op Twitter. Baudet blijft wel Kamerlid en wil eventueel lijstduwer worden.

Aanleiding zijn de berichten van de afgelopen dagen over antisemitische en homofobe berichten die rondgingen in app-groepen van JFVD, de jongerenbeweging van de partij. Prominente FVD’ers riepen op tot een grote schoonmaak binnen de JFVD en drongen aan op het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van Baudet.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de afgelopen dagen geeft partijleider @thierrybaudet het volgende statement ?? #GeenTrialByMedia pic.twitter.com/Qu9Jy1hkR7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 23, 2020

Baudet noemt de berichten over nazisme en antisemitisme ‘vreselijk’, maar zegt ook dat ‘de media niet te vertrouwen zijn’. Toch neemt hij nu deze stap. ‘Als er een cultuur ontstaat van “trial by media”, en/of als er daadwerkelijk dingen zijn voorgevallen die niet door de beugel kunnen, in beide gevallen wil ik politieke verantwoordelijkheid nemen. Ik zie af van mijn plek op de kieslijst, ik stel mijn positie ter beschikking.’

Baudet blijft wel in de Kamer, benadrukt hij. ‘Ik ben gekozen.’

Ook wil hij betrokken blijven bij de partij en deze blijven steunen. Hij sluit een lagere plek op de kandidatenlijst, als lijstduwer, niet uit.