Biden stelt regering samen: eerste latino aan top Binnenlandse Veiligheid

De geruchten gingen al langer, maar nu is het officieel: president-elect Joe Biden duidt oudgediende Antony Blinken (58) aan als minister van Buitenlandse Zaken. Maar Biden maakte ook verrassende keuzes: John Kerry wordt de speciale vertegenwoordiger voor het klimaat. Biden benoemt Alejandro Mayorkas op Binnenlandse Veiligheid, de eerste latino op die post. Nationale Veiligheid gaat voor het eerst naar een vrouw.

Tijdens zijn overwinningsspeech beloofde Biden het al, zijn regering moet een afspiegeling worden van de Amerikaanse maatschappij. Alejandro Mayorkas zal de eerste latino zijn die aan het hoofd staat van de ‘Homeland Security’, de Binnenlandse Veiligheid.

Mayorkas werd geboren in Cuba, zijn ouders vluchtten weg voor het bewind van Castro. Hij was advocaat in Californië en werd directeur van het U.S. Citizenship and Immigration Services bij aantreden van Obama.

Daarnaast kies Biden voor Avril Haines als hoofd van ‘national intelligence’, nationale inlichtingendienst. Zij wordt de eerste vrouw op die post. Haines is een oudgediende van Biden, ze werkte als afgevaardigde directeur van de C.I.A onder Obama en volgde Blinken op als de afgevaardigde adviseur voor nationale veiligheid. Ze werkte tussen 2007 en 2008 voor Biden in de commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat.

John Kerry (76) is al jarenlang een vriend en collega van Biden. Hij moet als speciale vertegenwoordiger voor het klimaat duidelijk maken dat het Biden menens is in zijn strijd tegen de opwarming van de aarde. Tijdens Obama’s tweede termijn als president van 2013 tot 2017 was hij de minister van Buitenlandse Zaken. Hij deed er zijn kennis en interesse voor het klimaat op.

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze regeringsposten. Deze minister is de hoogste diplomaat van het land en overlegt met buitenlandse leiders over de hele wereld. De aanduiding van Blinken was verwacht, de 58-jarige New Yorker is al twintig jaar de absolute vertrouweling van Biden. Hij fungeerde als Bidens rechterhand toen hij in de commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat zitting had, maakte mee de overstap naar het Witte Huis als nationale veiligheidsadviseur van Biden toen hij vicepresident van Obama werd, en fungeerde als Bidens adviseur tijdens de presidentscampagne.

Voor de Europese Unie is de keuze van Blinken goed nieuws, hij kent het continent goed en staat net als Biden achter het multilateralisme.