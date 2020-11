Marc Van Ranst gaf vorige week felle kritiek op het coronabeleid in België. ‘Er zijn maar liefst acht ministers van Volksgezondheid, en ik weet heel zeker dat zij elkaar niet eens bij naam kennen’, beweerde de viroloog. Toen de vraag werd gesteld aan premier Alexander De Croo - of hij de ministers kende – kwam daar niet meteen antwoord op. Maar wie zijn nu die ministers van Volksgezondheid die ons door de coronacrisis moeten leiden? Dat komt u te weten in de video hierboven.