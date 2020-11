Kunstencentrum Vooruit verandert naam na commotie met SP.A

Het kunstencentrum Vooruit in Gent zal eind februari 2021 een nieuwe naam bekendmaken. In september maakte de politieke partij SP.A bekend dat het de naam Vooruit zal gebruiken. Het kunstencentrum ziet dat niet zitten, een naam delen met een politieke partij is volgens hen ‘onwerkbaar’.

Dezelfde naam hebben als een politieke partij ondergraaft volgens Vooruit de neutraliteit en onafhankelijkheid van het huis. ‘Het zorgt voor verwarring bij kunstenaars en publiek en bezwaart de relaties met sponsors, overheden, klanten die de zalen huren en de honderden partners die jaarlijks mee inhoud geven aan ons artistieke programma’, laat het kunstencentrum weten in een persbericht.

‘Kunstencentrum Vooruit is geen waardenvrije organisatie, maar wel een partijpolitiek neutrale plek, en dat willen we zo houden’, reageert Franky Devos, algemeen coördinator. ‘We willen de regie over onze naam en reputatie in eigen handen houden, en dat is moeilijk als twee organisaties spreken uit één naam.’

Daarom zal het kunstencentrum de komende weken een nieuwe naam kiezen. ‘Dat wordt een breed gedragen en participatief proces.’ Eind februari 2021 wordt de nieuwe naam bekendgemaakt, eind mei 2021 moet de inpassing op en in het gebouw, en op alle on- en offline communicatie klaar zijn.

Kolruit

Volgens de Vooruit heeft de organisatie zich in het verleden met succes ontzuild, en kan het de verwarring met een politieke partij missen als kiespijn. Om hun standpunt kracht bij te zetten, veranderde de organisatie eind september de naam tijdelijk naar ‘Kolruit’ ‘om verwarring met bestaande merken te vermijden’.

Foto: fvv

De Gentse Vooruit kondigde aan gesprekken te willen voeren over de naamsverandering met SP.A. Op 28 juli deed de partij een aanvraag op Europees niveau om het merk ‘Vooruit’ te beschermen. Het kunstencentrum nam gelijkaardige stappen binnen de Benelux, maar beslist nu toch om zelf van naam te veranderen. In tussentijd zal het kunstencentrum communiceren onder de naam ‘Voor?uit’.

‘De naamsverandering is een uniek moment in de geschiedenis van het kunstencentrum’, zegt Paul Teerlinck, voorzitter van de raad van bestuur, daarover. ‘In 1982 redden jonge Gentenaars het bouwvallige gebouw van de socialistische coöperatie Vooruit van de sloop. De voorbije 38 jaar is het door honderden medewerkers en artiesten uitgebouwd tot een van de meest vooraanstaande kunstinstellingen van Europa. Deze artistieke werking staat los van de partijpolitieke geschiedenis van het gebouw, al zijn een sterk sociaal en ecologisch engagement belangrijke bouwstenen voor de identiteit van de Kunstinstelling’, besluit Teerlinck.

‘Wij begrijpen hun keuze om van naam te veranderen’, reageert SP.A. ‘Het is voor het kunstencentrum ook een uniek moment om samen met zijn breed en divers publiek zijn sterke reputatie opnieuw in de markt te zetten met een nieuwe naam.’