Danone schrapt tot 2.000 banen: ACV verwacht beperkte impact voor ons land

De Franse levensmiddelenproducent Danone liet via een persbericht weten dat het 1 miljard euro aan kosten wil besparen tegen 2023. Er zullen 2.000 kantoorbanen geschrapt worden. De vakbond ACV Voeding en Diensten verwacht dat de impact van de herstructurering voor de Belgische werknemers beperkt zal blijven.

De besparingen moeten onder meer komen van een ‘eenvoudigere organisatie’, waardoor 1.500 tot 2.000 administratieve functies zullen geschrapt worden. In Frankrijk zullen er 400 tot 500 banen verdwijnen. Wereldwijd heeft Danone 100.000 werknemers in dienst, in België gaat het om ongeveer 600 werknemers: 450 in de fabriek in Rotselaar (Vlaams-Brabant) en 150 op de zetel in Brussel. Daarnaast werken er ongeveer 1.000 mensen voor de afdeling Alpro in Wevelgem, dat sinds 2016 bij Danone hoort.

De vakbond gaat ervan uit dat de impact van de herstructurering voor de vestigingen in ons land beperkt zal blijven.

‘Zoals de plannen nu zijn voorgelegd, zal er vooral gesnoeid worden in functies van directie en management’, zegt Femke Buys van de vakbond ACV Voeding en Diensten. ‘De operationele functies, waarvan er veel zijn in Rotselaar, zullen minder getroffen worden.’

‘De vestiging in Rotselaar is bovendien van groot strategisch belang’, gaat Buys verder. ‘Er zijn recentelijk nog veel investeringen in de fabriek gedaan, en er staan ook nog een twintigtal vacatures open. Daar zullen nog steeds mensen voor gezocht worden.’

Echt uitsluitsel kan er volgens Buys pas tegen februari 2021 gegeven worden. ‘Er wordt nu eerst nog bestudeerd hoe de nieuwe organisatie er concreet moet uitzien. Wij gaan er in de tussentijd natuurlijk alles aan doen om de impact voor de werknemers zo beperkt mogelijk te houden.’