HelloFresh neemt Amerikaanse branchegenoot Factor75 over

De duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh neemt de Amerikaanse branchegenoot Factor75 over. De overnameprijs bedraagt ongeveer 233 miljoen euro.

HelloFresh groeit momenteel erg hard door de coronacrisis. Begin deze maand meldde het bedrijf dat het aantal bestelde maaltijdboxen in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 114 procent is gegroeid. Concreet gaaf het over een stijging van 9 miljoen naar 19,5 miljoen maaltijdboxen.

HelloFresh maakt nu bekend dat ze de Amerikaanse branchegenoot Factor75 zullen overnemen. Factor75 is gespecialiseerd in de thuisbezorging van vers voorbereide maaltijden. In eerste instantie zal HelloFresh 117 miljoen dollar betalen. Daar kan nog zo’n 100 miljoen dollar bovenop komen als Factor75 voldoet aan bepaalde doelstellingen.

De markt voor maaltijdbezorging in de Verenigde Staten is momenteel volop in beweging, aangejaagd door de grote vraag als gevolg van de coronacrisis.