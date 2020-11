Gault&Millau wil met nieuwe gids gesloten restaurants ‘aandacht geven die ze verdienen’

Christophe Pauly is door Gault&Millau uitgeroepen tot ‘Chef van het jaar’. De achttiende editie van de restaurantgids werd maandag virtueel voorgesteld, ook al weten de restaurants nog steeds niet wanneer ze opnieuw klanten mogen ontvangen. Bekijk een overzicht van de beste restaurants op de kaart onderaan het artikel.

In tegenstelling tot Michelin heeft Gault&Millau niet besloten om de voorstelling van zijn nieuwe restaurantgids uit te stellen, ook al komt de uitreiking op een moment dat restaurants nog niet eens weten wanneer ze opnieuw klanten mogen ontvangen. De recensenten hadden in de eerste weken van het jaar, en tussen de twee lockdowns, voldoende tijd om restaurants te bezoeken.

‘De anonieme inspecteurs van de gids hebben ook in dit moeilijke jaar in België meer dan 1.270 restaurants gerecenseerd, waaronder ook meer dan honderd nieuwe adressen’, zei ceo Marc Declerck tijdens de virtuele voorstelling van de gids. ‘Met de uitgave van deze gids wenst Gault&Millau de sector meer dan ooit de aandacht te geven die ze verdient, en de restaurateurs en gasten een perspectief te bieden op de toekomst’, klonk het nog.

De titel ‘Chef van het dit jaar’ werd uitgereikt aan Christophe Pauly van Le Coq aux Champs in Soheit-Tinlot. ‘Pauly werkt met de beste ingrediënten, vaak uit het eigen Waalse terroir en kiest als NorthSeaChef ook voor het fijnste lekkers wat onze vissers aan wal brengen. Zoals de beste chefs toont hij zijn creativiteit en decoratief tot artistiek vermogen om te verrassen met een aantal uitzonderlijke lichte, luchtige of amusante nagerechten’, aldus de redactie.

Sergio Herman. Foto: Joris Herregods

Meteen topscore voor Sergio Herman

Stijgers aan de top zijn De Stadt van Luijck (Sint-Truiden) en La Botte (Genk) met 16/20, Castor (Beveren-Leie) met 16,5/20, La Table de Maxime (Paliseul) en Cuchara (Lommel) met 17/20. Nuance (Duffel) stijgt naar een topscore van 18/20. Nuance wordt ook bekroond in de categorie ‘beste dessert van het jaar’, Cuchara in de categorie ‘mooiste restaurant design’.

Le Pristine, het nieuwe restaurant van Sergio Herman in Antwerpen, komt meteen nieuw in de gids met 16/20 en werd ook uitgeroepen tot ‘nieuwkomer van het jaar’. Bartholomeus in Knokke-Heist is terug met zijn nieuw concept en scoort net als voordien 18/20. Chef-kok Bart Desmidt word ook beloond met de titel ‘nieuwe concept van het jaar’, een gloednieuwe categorie.

Beste sommelier werkt bij Hof van Cleve

Bij de ‘Jonge chefs van het jaar’ vallen David Grosdent (L’Envie in Zwevegem), Stefan Jacobs (Hors Champs in Gembloux) en Kevin Lejeune (La Canne en Ville in Elsene) in de prijzen. De drie ontdekkingen van het jaar zijn Blanc by Aytems (Sint-Truiden), La Bonne chère (Brussel) en Quai n°4 (Ath). Rizoom (Gent), Ventre Saint Gris (Brussel) en La Gare d’Hamois (Modave) bieden de beste prijs/plezierverhouding.

De ‘sommelier van het jaar’ vond Gault&Millau in de persoon van Tom Ieven, bij Hof van Cleve in Kruisem, en Marieke Moyaert van Schatteman in Hertsberge werd uitgeroepen tot ‘gastvrouw van het jaar’. Bar Bulot in Brugge, uit de hoed van Hertog Jan-duo Gert De Mangeleer en Joachim Boudens, mag zich ‘brasserie van het jaar’ noemen. Les Potes au Feu in Namen is de ‘gastro-bistro van het jaar’.

Voor de ‘Italiaan van het jaar’ moet u bij Gellius in Knokke-Heist zijn, de ‘Aziaat van het jaar’ is Saito Harumi, die kookt bij Samouraï in Brussel. ‘Ambachtsman van het jaar’ is Michaël Rewers van Bistrot du Nord in Antwerpen. Het ‘groentegerecht van het jaar’ vindt u bij Brutal by Bruut in Brugge, de ‘wijnkaart van het jaar’ bij Arden in Rochefort, de ‘bierkaart van het jaar’ bij La Marelle in Blaregnie. Voor het mooiste terras moet u tot slot bij Brugmann in Vorst zijn.