Bpost neemt extra maatregelen om alle pakjes geleverd te krijgen

Bpost is vandaag met extra maatregelen gekomen om de enorm drukke periode door te komen. Vrijdag bleek dat niet alle pakjes aan huis geleverd konden worden, maar op vraag van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter nam Bpost nieuwe maatregelen.

Hoewel het vrijdag even leek dat Bpost niet meer alle pakjes aan huis kon leveren, komt het bedrijf maandag met nieuwe maatregelen om de enorm drukke periode door te komen op een klantvriendelijkere manier. Dat deden ze op vraag van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter. ‘Ik ben blij dat bpost naar de terechte bezorgdheden geluisterd heeft en dat tegelijk ook de postbodes, die hemel en aarde bewegen om alle pakjes te verwerken, extra collega’s zullen krijgen,’ zegt minister De Sutter in een persbericht.

De pakjes waarvan Bpost de ontvangers ze zelf laat oppikken in afhaalpunten, zullen na vijf werkdagen alsnog aan huis worden geleverd.

‘Het zijn uitzonderlijke tijden waarbij elke dag pakjesrecords worden verbroken. Maar de burger kan blijven rekenen op de 30.000 enthousiaste bpost medewerkers die ervoor zorgen dat alle pakjes voor de feesten worden geleverd.’ Dat zegt Jean-Paul Van Avermaet, ceo Bpost.

Onmiddellijk na de maatregelen die Bpost vrijdag aankondigde om de overbelasting in de pakjesbezorging tegen te gaan, kwam er kritiek van zowel winkeliers als klanten. Minister De Sutter vroeg bpost om de maatregelen te herbekijken. ‘Ik wil Bpost bedanken om zo flexibel te zijn, in te spelen op de bezorgdheid van mensen en snel andere oplossingen uit te werken,’ aldus minister De Sutter: ‘Alle klanten en winkeliers - die door de coronamaatregelen 100 procent op pakjeslevering rekenen - krijgen nu de zekerheid dat alle bestelde pakjes thuis geleverd zullen worden.’

Bpost garandeert dat zo goed als alle pakjes binnen de 2 à 3 werkdagen thuis geleverd zullen zijn, rekenend vanaf de dag dat de pakjes bij hen aankomen. Voor een erg kleine minderheid kan de tijd voor thuislevering oplopen tot 5 dagen, met de mogelijkheid om het pakje sneller te ontvangen als de klant het ophaalt in een ophaalpunt in de buurt. ‘Dit is een stevig engagement van bpost om mensen kwaliteitsvol en snel te helpen in deze bijzondere tijden waarbij het volume aan pakjes meer dan verdubbeld is, omdat de winkels gesloten zijn. Toch doet bpost er alles aan om de mensen te helpen en dat apprecieer ik.’