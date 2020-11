The Weeknd verschijnt met ingezwachteld gezicht op American Music Awards

Zondagavond tijdens de American Music Awards verscheen de r&b-zanger The Weeknd met een bebloed gezicht verpakt in verband op podium. Met zijn opvallende verschijning wil hij nogmaals mensen waarschuwen voor de gevolgen van rijden onder invloed.

The Weeknd won tijdens de American Music Awards de prijs voor de beste soul/r&b-album in handen voor zijn album After Hours. Hij verscheen op het podium met een bebloed gezicht volledig verpakt in verband. Daarna trad de Canadese zanger ook zo op.

Even maakten kijkers zich zorgen dat The Weeknd echt gewond was geraakt, maar The Weeknd, pseudoniem van zanger, songwriter en producer Abel Makkonen Tesfaye, wilde eerder de gevaarlijke gevolgen van dronken rijden aantonen.

Zijn strijd tegen rijden onder invloed kaartte hij eerder ook eens aan in zijn muziekvideo’s Blinding Lights en After Hours. Zo gaat zijn hit single Blinding Lights over letterlijk verblind worden door verkeerslichten als je onder invloed achter het stuur kruipt.

De gevolgen van rijden onder invloed en auto-ongelukken liet hij afgelopen zondag nogmaals tonen door met verwondingen op te treden.