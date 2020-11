Draadloze sleutel Tesla Model X gekraakt

Met een minimum aan apparatuur zijn onderzoekers van de KU Leuven erin geslaagd de beveiliging van de draadloze sleutel (of ‘keyless entry’) van een Tesla Model X te omzeilen en zo het voertuig te “stelen”. In bovenstaande video tonen ze hoe ze te werk zijn gegaan. Het is al de tweede keer dat de onderzoeksgroep de beveiliging van een Tesla weet te kraken. De fabrikant bracht intussen een update uit om het gat te verhelpen.