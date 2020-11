‘Het is mogelijk dat agent uit reflex heeft geschoten’

Volgens expert-ballistiek André Chabotier is het ‘plausbibel’ dat de agent die Mawda doodschoot dat heeft gedaan ‘in een reflex of in een moment van verkramping.’

Het proces Mawda begon vanochtend met een valse start. Het grootste deel van de ochtend ging op aan het wachten op een tolk Koerdisch- Sorani. De eerste tolk zei dat hij de taal ‘maar voor 80 procent machtig was’ en dat leek de rechter te weinig. Twee van de drie beklaagden en de burgerlijke partijen spreken alleen maar die taal.

Een andere tolk die het Sorani wel machtig is, kwam ter plaatse maar door het feit dat elke stap in het proces vertaald wordt, gaat het ook extreem traag vooruit.

De feiten zijn bekend: het tweejarig Koerdische meisje uit Irak stierf door een kogel in het hoofd tijdens de achtervolging op de snelweg E42 in de nacht van 16 op 17 mei 2018. Nadat de chauffeur van een busje met een dertigtal transmigranten aan boord weigerde te reageren op bevelen van de politie, sloeg hij op de vlucht.

Een politieagent opende het vuur, zo zegt hij, op de banden maar door een onverhoedse beweging van het busje, baande de kogel zich door de cabine om het meisje dodelijk te verwonden.

Zowel de agent als de vermoedelijke chauffeur van het busje en de smokkelaar in het busje staan terecht.

Mawda zat vooraan in de bestelwagen toen ze door een politiekogel in het hoofd werd getroffen. Daar zijn de experten op het proces het over eens. De ouders vertelden tijdens het onderzoek dat Mawda achteraan bij hen zat, maar de experts vonden dat weinig plausibel.

‘Mawda had kleine letseltjes aan het voorhoofd, veroorzaakt door de scherven van de zijramen. Om daar gekwetst te zijn, moet ze daar dicht bij zijn geweest’, zei wetsdokter Gregory Schmitt. De experts vonden ook weefsel en bloed van Mawda terug in de voorcabine van het het voertuig. Achteraan het voertuig waren geen sporen. De doodsoorzaak was volgens de dokter de kogel in het hoofd.

Reflex

Expert ballistiek André Chabotier sloot niet uit dat de politieman ‘uit reflex’ heeft geschoten gezien de omstandigheden. ‘Je moet een kracht gelijk aan 28 Newton uitoefenen om te schieten met dat type wapen, dat is vergelijkbaar met een gewicht 3 kilogram. Bij bepaalde type wapens waar sportschutters mee schieten, is aanraken van de trekker genoeg. In dit geval niet. Bij dit wapen moet je kracht uitoefenen. Maar een schot uit reflex is volgens mij zeker mogelijk gezien de omstandigheden.’

Later in de namiddag worden de beklaagden ondervraagd.