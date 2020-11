Barcelona-coach Koeman gunt Lionel Messi rust in CL-duel tegen Dinamo Kiev

Lionel Messi maakt geen deel uit van de selectie van FC Barcelona voor de Champions Leaguewedstrijd van dinsdagavond in Oekraïne tegen Dinamo Kiev. De Argentijnse superster krijgt net als de Nederlander Frenkie de Jong rust voorgeschreven van zijn coach Ronald Koeman.

“We missen verschillende spelers door blessures en we hebben ook beslist dat Leo en Frenkie thuisblijven”, verklaarde Koeman. “Onze situatie in de Champions League is vrij comfortabel met de negen punten die we hebben en deze twee spelers hebben rust nodig. Zij hebben al heel wat matchen gespeeld en dit is een goed moment om ze rust te gunnen.”

Messi speelde sinds de coronabreak 24 opeenvolgende duels, waarvan 23 keer de volle 90 minuten. Tussendoor haspelde Messi ook nog wat interlands af met Argentinië.

Barcelona voert groep G in de Champions League aan met 9 op 9, voor Juventus (6 ptn). Kiev en Ferencvaros hebben 1 punt.

Afgelopen weekend verloor Barcelona de topper tegen Atletico Madrid met 1-0 (een goal van Carrasco) en het zag bovendien Gerard Piqué (knie) en Sergi Roberto (dij) voor lange tijd uitvallen. Zij vervoegen in de al goed gevulde ziekenboeg van de Catalanen onder meer goudhaantje Ansu Fati (maanden out na een knieoperatie) en Sergio Busquets. Omdat centraal achterin ook Samuel Umtiti en youngster Ronald Araujo onbeschikbaar zijn, heeft Koeman daar alleen Clément Lenglet achter de hand. Een optie is om De Jong een rij achteruit te trekken, maar hij speelt dus zeker niet in Kiev. (belga)