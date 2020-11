Opnieuw olifantje verwacht in Pairi Daiza

De grootste olifantenkudde van Europa wordt weer een beetje groter. Voor de derde keer in twee jaar verwacht Pairi Daiza een geboorte bij de Aziatische olifanten. ‘De 9-jarige koe Soraya zal, als alles goed verloopt, rond het jaareinde voor de eerste keer moeder worden’, meldt de dierentuin.

Soraya is negen jaar oud, en maakt in Pairi Daiza deel uit van een hechte familiegroep met haar moeder Khaing Hnin Hnin, tevens de matriarch van de kudde. Vader van het toekomstige kalfje is de 19 jaar oude kweekstier Po Chin. Hij verwekte in Pairi Daiza eerder al de kalfjes Ta Wan, Maleee en Luna, en kan dus voor de vierde keer vader worden.

Voor Pairi Daiza wordt het hopelijk al de vijfde succesvolle olifantengeboorte, na die van vrouwtjes Malee en Luna in februari en juni 2019, mannetje Ta Wan in september 2017 en vrouwtje Nang Faa in mei 2015.

Omdat Soraya voor de allereerste keer moeder wordt, zijn de kansen op complicaties hoger dan bij een ervaren olifantenmoeder, een regel die zowel geldt voor olifanten in dierentuinen als in de natuur. ‘Net daarom blijven onze dierenartsen, verzorgers en experts extra waakzaam gedurende de volledige zwangerschap’, aldus Pairi Daiza.

De olifantenfamilie zou met de toekomstige geboorte uitgebreid worden tot 23 leden, waarvan 21 van de Aziatische ondersoort en 2 van de Afrikaanse. Pairi Daiza huisvest al sinds geruime tijd de grootste olifanten kudde van Europa.

De IUCN Redlist stelt dat de populatie Aziatische olifanten in het wild met minstens 50 procent is verminderd in de laatste drie generaties. Problematische cijfers, waar Pairi Daiza met zijn olifantenkudde wat aan probeert te doen door het versterken van het genetische kapitaal van de dieren en de ontwikkeling van een vaccin tegen olifantenherpes, de belangrijkste doodsoorzaak voor jonge olifanten in het wild.

Bovendien hoopt Pairi Daiza, in overleg met Eaza, de overkoepelende organisatie voor Europese dierentuinen, en het EEP, jonge olifanten op termijn in het wild te kunnen uitzetten in Azië.