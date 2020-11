FIFA schorst sjoemelende voorzitter van Afrikaanse voetbalbond voor vijf jaar

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond (CAF), de Malagassiër Ahmad Ahmad, een schorsing van vijf jaar opgelegd wegens financieel gesjoemel. Hij moet ook een boete van 200.000 Zwitserse frank (185.000 euro) betalen.

Volgens de FIFA is de 60-jarige Ahmad, die onlangs een coronabesmetting opliep, schuldig aan het krijgen en uitdelen van giften en andere voordelen, het misbruiken van zijn positie en het mismanagement van fondsen. Het gaat om feiten tussen 2017 en 2019.

Ahmad, ook vicevoorzitter van de FIFA, leidde de Afrikaanse voetbalbond sinds maart 2017 en was kandidaat voor een tweede mandaat. In de zomer van 2019 werd hij in Parijs al eens aangehouden op verdenking van corruptie. (belga)